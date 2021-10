Cagliari, infortunio al ginocchio per Dalbert: condizioni e tempi di recupero

Infortunio per Dalbert, esterno sinistro del Cagliari in prestito dall’Inter. Per il brasiliano problemi al ginocchio sinistro. Di seguito il comunicato del club sardo

INFORTUNIO – “A seguito dell’infortunio riportato durante la gara contro la Sampdoria, Dalbert è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica effettuata nella giornata odierna dal Prof. Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo e verrà valutato giorno per giorno”.

Fonte: cagliaricalcio.com