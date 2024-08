Cagliari fermato dal Como: il primo punto firmato Cutrone!

Il Cagliari non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro il Como in casa. Patrick Cutrone è il giocatore decisivo del pomeriggio di Serie A.

PAREGGIO – Cagliari e Como chiudono il posticipo del lunedì pomeriggio di Serie A con il risultato di 1-1. La squadra di Davide Nicola non riesce a mantenere il vantaggio maturato nel primo tempo. Si deve arrendere al secondo pari consecutivo in due partite di campionato. Il gol di Roberto Piccoli, il primo dell’anno, al minuto 44 su assist insolito di Sebastiano Luperto non è bastato per la vittoria finale. Patrick Cutrone è tornato alla rete nella massima serie e ha sfruttato la sponda di testa di Alberto Dossena depositando la palla in porta dal secondo palo. Il Como ha rischiato poi prima del fischio di fine match. Discutibile la scelta dell’arbitro Di Bello di non fischiare la punizione a due in area di rigore sulla presa con le mani di Pepe Reina sul retropassaggio del compagno. Il Cagliari alla conclusione di questo secondo turno si trova a 2 punti, mentre il Como ha conquistato il suo primo punto della stagione dopo la brutta sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Primi sprazzi della squadra di Cesc Fabregas.