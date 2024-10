Il Cagliari cade in casa, blitz del Bologna: a segno pure un ex Inter!

Vittoria esterna del Bologna sul campo del Cagliari per 2-0. Importante successo per i felsinei, con un gol per tempo. Pure un ex Inter.

BLITZ IN SARDEGNA – Alla Domus Arena di Cagliari, i sardi ospitano il Bologna di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre sono reduci da nessuna vittoria nelle precedenti partite: la squadra di Davide Nicola ha perso a Udine nell’ultimo turno, mentre i felsinei non hanno giocato in campionato dopo il rinvio con il Milan. Ma martedì scorso, aveva perso nuovamente in Champions League, contro l’Aston Villa. Insomma, si cerca la vittoria. L’avvio è ad appannaggio dei padroni di casa, che sfiorano il gol col tiro-cross di Piccoli. Pallone insidioso che va a stamparsi sul palo e poi respinto da Skorupski. Alla mezz’ora, il Bologna passa in vantaggio praticamente al primo tiro in porta: Ndoye va da Castro, il quale fa velo per Orsolini, bravissimo l’esterno a tirare fortissimo verso Scuffet battendolo per l’1-0. Nella ripresa, il Bologna non cala di ritmo e dopo cinque minuti trova anche il gol del raddoppio con Odgaard. Bellissima conclusione dell’ex Inter, per il 2-0 dei felsinei. Il Cagliari prova a reagire otto minuti più tardi con una conclusione rasoterra di Gaetano, ben respinta da Skorupski. Praticamente si tratta dell’unica vera palla-gol del Cagliari. Il match finisce 2-0.

Cagliari-Bologna 0-2

35′ Orsolini, 50′ Odgaard