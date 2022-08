Cagliari avanti in Coppa Italia: ribaltato il Perugia in 9’. Esordio per Carboni

Soffre un po’ il Cagliari, ma riesce a ribaltare la situazione negli ultimi dieci minuti. I nuovi arrivati Lapadula e Viola danno il 3-2 sul Perugia nei trentaduesimi di Coppa Italia. Esordio per il prestito Inter Carboni.

RISCATTO ALLA FINE – Il Cagliari rischia, poi riesce a vincere. I sardi battono 3-2 il Perugia e avanzano in Coppa Italia, dove troveranno la vincente di Bologna-Cosenza. Un successo sofferto e in rimonta, nonostante ci vogliano ottantotto secondi per segnare il primo gol dei trentaduesimi di finale: corner da sinistra, bello stacco di testa di Giorgio Altare e Cagliari avanti. I rossoblù però si fanno fregare da un ex, perché al 32’ su palla persa a centrocampo Federico Melchiorri viene lanciato in ripartenza e in diagonale supera Boris Radunovic. L’errore di Alessandro Di Pardo gli costa il cambio all’intervallo. Nella ripresa il Perugia prova a vincerla: Fabrizio Castori al 65’ passa alle due punte con l’ingresso di Giuseppe Di Serio. Il classe 2001 ci mette due minuti a segnare, mettendo dentro su cross dalla destra. Il Cagliari non ci sta e dopo l’1-2 tocca a Fabio Liverani incidere coi cambi, fra cui l’esordio di Franco Carboni (prestito Inter, esordio da professionista). Zito Luvumbo si procura un rigore, messo giù da Stipe Vulikic quasi sulla linea di fondo. Dal dischetto segna il subentrato Gianluca Lapadula, all’esordio in rossoblù: 2-2 all’80’. Il Benevento sfiora due volte il nuovo vantaggio, con una gran traversa di Melchiorri e un sinistro sull’esterno della rete di Di Serio. Paga a un minuto e mezzo dal 90’: punizione magistrale di Nicolas Viola da venticinque metri all’incrocio, spettacolare 3-2 e Cagliari qualificato.