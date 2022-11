Cagliari, assurdo allo Stirpe: Lapadula fa 2-2 al 97′! Assist Carboni e giallo

Il Cagliari di Fabio Liverani ha sfidato nel pomeriggio il Frosinone nel match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I rossoblù pareggiano incredibilmente al 97′ con un rigore messo a segno da Lapadula e trovano addirittura il gol del 2-3 al 99′ con Pavoletti che viene però annullato. La sfida termina 2-2, Carboni sostituito al 55′

ASSIST E GIALLO – Il Cagliari di Liverani ha ripreso il suo cammino nel campionato di Serie B, ripartendo dal Frosinone allo stadio Benito Stirpe. I rossoblù illudono al 14′ andando in vantaggio con Zito su assist proprio di Franco Carboni, giocatore di proprietà dell’Inter. Al 32′ il Frosinone ristabilisce la parità con Rohden mentre al 67′ va in vantaggio con Roberto Insigne. Il Cagliari non trova la forza di agganciare il Frosinone ma al 97′ arriva il colpo di scena con un rigore realizzato al 97′ da Lapadula. Non è finita qui perché incredibilmente il Cagliari al 99′ trova il gol vittoria con Pavoletti ma l’arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del VAR. La sfida termina 2-2: Carboni è stato ammonito al 53′ e sostituito al 55′.