Cafu: «Scudetto? Milan favorito! Inzaghi forte, primo posto meritato»

Marcos Cafu, ex terzino di Milan, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato della sfida in programma questa sera tra i rossoneri e il Napoli, facendo riferimento all’Inter e alla lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Cafu facendo riferimento al big match di questa sera parla della lotta scudetto in Serie A: «Milan-Napoli? Mi aspetto un incontro intenso, la posta in gioco è grande, anche se siamo ancora a metà campionato. In Serie A il Milan può vincere lo scudetto, è la favorita. L’Inter? Inzaghi l’ho sfidato nei derby a Roma quando giocavamo, è diventato un tecnico forte, intelligente, studia tantissimo gli avversari. Ha iniziato la sua carriera e nessuno credeva in lui. Piano piano è stato bravissimo a fare bene alla Lazio e ora può vincere all’Inter, alla quale ha dato un bel gioco. Il primo posto è merito suo perché crede in ciò ce fa e non lascia niente al caso».

SU CALHANOGLU – Cafu parla delle cessioni del Milan, tra gli altri, Hakan Calhanoglu all’Inter: «Milan senza Calhanoglu e Donnarumma? Da lontano è difficile giudicare. Di certo il Milan ha perso un grandissimo portiere e un ottimo centrocampista».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti