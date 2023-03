Caduta della Roma, col Sassuolo finisce 3-4: niente aggancio all’Inter!

Finisce 3-4 Roma-Sassuolo. I neroverdi si confermano ammazza grandi. Dopo le 5 pere al Milan, ne fanno quattro anche alla Roma. Mourinho, fuori per squalificato, manca l’aggancio all’Inter

CADUTA ROVINOSA − Capitombolo della Roma in casa all’Olimpico contro il solito Sassuolo ammazza grandi. Il primo tempo è elettrico con la formazione di Dionisi che nel giro di quattro minuti firma un uno-due letale. Protagonista assoluto Laurienté. Due gol molto simili fra di loro con l’esterno francese, che nel primo caso ribatte in rete un flipper nell’area di rigore giallorossa. Mentre nel secondo, a illuminare è Berardi che serve a rimorchio proprio l’ex Lorient per lo 0-2. Al minuto 26′ la Roma la riapre con l’asse Spinazzola-Zalewski, cross dell’esterno italiano e tap-in dell’italo-polacco. Sul finire del primo tempo, però, arriva la sciocchezza di Kumbulla, il quale scalcia in area di rigore Berardi. Per Fabbri è rosso e calcio di rigore. Dal dischetto, Berardi fa 1-3. Nella ripresa, entra Dybala e la Roma si sveglia. Passano sei minuti e la Joya trova una perla sotto il sette. Giallorossi nuovamente a -1 dagli emiliani. Ma al 75′ punisce Andrea Pinamonti: servizio al bacio di Laurienté – che serata! – e l’ex Inter non sbaglia davanti Rui Patricio. Nel finale prova a riaprirla Wjinaldum, che trova il primo gol in giallorosso. Match che termina sul risultato di 3-4. La squadra di Mourinho, oggi fuori per squalifica (anche la prossima), non riesce ad agganciare l’Inter. Anzi, in caso di successo domani sera del Milan contro la Salernitana, scivolerebbe a meno 3 dal quarto posto.