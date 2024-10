Cabrini: «Napoli favorito per lo scudetto, Inter dietro. Conte fattore!»

Antonio Cabrini ha espresso la sua posizione in merito alla griglia scudetto, sottolineando il valore della presenza di Antonio Conte al Napoli nel confronto con l’Inter e la Juventus.

LA SITUAZIONE – In questo momento, il Napoli occupa il primo posto in classifica con 16 punti totalizzati in 7 giornate di Serie A. Il team partenopeo si è ripreso alla grande dopo la prima sconfitta nella sfida d’esordio del campionato contro il Verona, con quello 0-3 a fare da spartiacque rispetto a una fase diversa della stagione degli azzurri. Il tecnico Antonio Conte ha preso le redini della squadra trasmettendo le sue idee di gioco, la sua fame e il trasporto con cui vive le partite di calcio. Ciò si è manifestato, più di ogni altra cosa, nel diverso atteggiamento mentale assunto dai partenopei rispetto alla stagione scorsa. Con i risultati a dimostrarlo.

Napoli favorito per la vittoria: il pensiero di Cabrini

IL RAGIONAMENTO – Della griglia scudetto ha parlato l’ex calciatore Antonio Cabrini, pronunciatosi in questi termini a Radio TV Serie A: «Vedo primo il Napoli, con l’arrivo di uno come Antonio Conte che ha la mentalità di chi vuole vincere sempre. Poi inserirei l’Inter, considerando che è campione in carica e che resta la più attrezzata. Al terzo posto ci potrebbe essere la Juventus, ma non escluderei un possibile inserimento dell’Atalanta».