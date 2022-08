Cabrini: «Dimarco interessante, può crescere ancora ma non mi ci rivedo»

Dimarco è uno dei protagonisti dell’inizio di stagione dell’Inter. Al momento, sta stravincendo il dualismo con Robin Gosens. L’ex campione del Mondo ’82 Cabrini parla di lui in collegamento su Pressing

NO PARAGONI − Antonio Cabrini risponde così alla domanda sul paragone con il laterale nerazzurro: «Dimarco è un giovane molto interessante che può crescere ancora moltissimo. Soprattutto in una squadra come l’Inter. Io però non mi rivedo in lui bensì a Leonardo Spinazzola che da grande qualità sulla corsia mancina. Ha molta qualità, mi piace molto il giocatore della Roma. Dimarco è un ragazzo che può crescere ma lasciamolo crescere tranquillamente, senza paragoni. Stop».