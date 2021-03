Conte è famoso da sempre per la sua fame di vittorie. Cabrini – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – parla dell’attuale tecnico dell’Inter e della sua gestione. Di seguito le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero

FAME DI VITTORIE – Antonio Conte non vuole mai perdere e secondo Antonio Cabrini questa sua indole deriva dai suoi anni alla Juventus: «Conte rappresenta se stesso su panchine soprattutto vincenti come quella della Juventus e del Chelsea. Gli è rimasto dentro questo modo di gestire la sua professione e molto di questa gestione l’ha presa giocando alla Juventus per tanti anni, sapendo che comunque l’importante nel calcio è vincere, non partecipare».

