Cabral: «Avevamo bisogno della vittoria. Io e Jovic bene contro l’Inter!»

Arthur Cabral è stato l’autore del gol che ha permesso alla Fiorentina di battere lo Spezia al Picco. L’attaccante viola, ai microfoni di Sky Sport, si esprime anche sul match della scorsa settimana contro l’Inter

BENE – Arthur Cabral, autore del gol vittoria per i suoi contro lo Spezia, ritorna a parlare della partita fra la Fiorentina e l’Inter: «Avevamo bisogno di questa vittoria, sono felice per il gruppo. Oggi non ci interessava come, dovevamo vincere. Dopo le vittorie c’è più fiducia e si gioca. Io e Jovic insieme? Sì, possiamo giocare insieme. Contro l’Inter abbiamo fatto 45′ bene contro una grande squadra»