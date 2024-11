Cabal, dopo il no all’Inter brutta notizia: si teme un grave infortunio

Brutte notizie per Juan Cabal e per la Juventus: il difensore, cercato in estate anche dall’Inter, ha infatti dovuto lasciare il ritiro della Colombia per un infortunio in allenamento. Si teme un lungo stop

INFORTUNIO GRAVE – Il comunicato arriva come un fulmine a ciel sereno dalla nazionale della Colombia: infortunio al ginocchio per Juan Cabal, difensore che in estate ha rifiutato l’Inter per accasarsi alla Juventus. Presente nel ritiro della sua rappresentativa per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2026, il difensore bianconero ha subito un infortunio al ginocchio durante l’ultimo allenamento. Un problema che lo ha costretto a lasciare il ritiro e rientrare in Italia. Il motivo è da leggere proprio nella gravità dell’infortunio, che potrebbe essere una rottura del legamento crociato. Una volta arrivato in Italia, si sottoporrà agli esami del caso. Ma tutto porta a pensare che, per lui, sia previsto un lungo stop.