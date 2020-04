C. Zanetti: “Inter, 3-4 innesti per arrivare al pari della Juventus. Conte…”

Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Inter e Roma, intervistato dal portale “Vocegiallorossa.com” ha parlato dei nerazzurri, che, prima della sosta forzata, erano impegnati nella lotta scudetto con Juventus e Lazio.

GRAN LAVORO – Secondo Cristiano Zanetti la Juventus, in Italia, è la squadra da battere. La insegue l’Inter che, secondo l’ex centrocampista, con 3-4 innesti potrebbe arrivare al livello dei bianconeri: «Con la Juventus in Italia non c’è paragone. L’Inter ha provato a starle dietro, ma non c’è riuscita. La Lazio sta facendo un campionato strepitoso, ma il livello delle rose e il monte ingaggi è molto differente. La Juve se la gioca con le big d’Europa, ma in Serie A c’è tanta differenza. Quando giocavo io mi ricordo che non c’era tutta questa differenza: Roma, Lazio, Milan, Inter, avevano tutte grandi giocatori e monte ingaggi simili. Ora basta vedere i soldi a cui rinuncia la Juventus, che sono tanti in confronto a quanti ne spende l’Inter. Conte sta facendo un gran lavoro, ma per arrivare al pari dei bianconeri deve mettere dentro altri 3-4 elementi importanti».

Fonte: Alessandro Pau – Vocegiallorossa.com