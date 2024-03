Butti (Lega Serie A): «Milan-Inter di lunedì su richiesta di un club!»

Andrea Butti, dirigente della Lega Serie A responsabile dei calendari del campionato italiano, ospite a QSVS fa chiarezza riguardo la questione del Derby di Milano calendarizzata lunedì.

LA SPIEGAZIONE – Andrea Butti sul Derby di Milano di lunedì spiega: «La partita principe del campionato italiano come Inter-Juventus ha generato il picco di ascolti, Milan-Inter ci aspettiamo possa fare ancora di più se piazzata domenica sera, sua collocazione naturale. Abbiamo però anche le esigenze del Milan, che gioca giovedì sera il ritorno dei quarti di Europa League, inoltre con il rischio dei supplementari: il Milan ci ha chiesto di giocare lunedì. Per i diritti tv il lunedì sera è però uno slot di Sky, ma allo stesso tempo Milan-Inter è di DAZN in base al bando. Altra data per il recupero di Inter-Atalanta? Sì, ma in Italia c’è il problema di Sanremo. In quella settimana le TV non vogliono fare a gara con altre cose durante il Festival, che raccoglie milioni e milioni di spettatori».