Buso: «Inter più forte del Milan, felice se vincesse Pioli. Un capolavoro»

L’ex giocatore Renato Buso, in collegamento su Tmw Radio, ha commentato la lotta Scudetto tra Inter e Milan. Pioli, a detta sua, farebbe un capolavoro in caso di vittoria

LOTTA − Buso esprime la sua opinione sulla bagarre Scudetto: «Sarei molto felice se il Milan vincesse lo Scudetto, sarebbe il capolavoro di Pioli perché l’Inter è più forte. Però Verona per il Milan purtroppo si chiama “fatal”, troveranno una squadra in forma per una partita da sudare. Sono sorpreso da Tudor, credo però ci fosse un certo progetto di base e lui abbia riportato un determinato gioco dopo Di Francesco».