Buscè, ex mister di Asllani: «Molto maturo. Ora sembra un veterano dell’Inter!»

Antonio Buscè, ex allenatore di Kristjan Asllani ai tempi dell’Empoli, esprime il proprio parere sulla crescita del giovane centrocampista nell’Inter.

QUESTIONE DI TEMPO – Antonio Buscè, dopo aver raccontato un aneddoto legato a Kristjan Asllani e l’Inter, analizza il giovane albanese. Così l’ex mister nel corso della sua ospitata a Radio Sportiva: «Era quasi una cosa scontata che un ragazzo in una piazza importantissima, blasonata e di livello Mondiale come l’Inter, potesse avere un attimo un impatto un po’ così. Ma era questione di qualche mese, non di più. Anche perché Kristjan l’ho visto in queste ultime partite in cui ha giocato titolare e sembra quasi un veterano. Grande personalità, grande qualità. Non dimentichiamoci che quando ci si allena con giocatori importanti di quel calibro poi si migliora sempre. Poi quando giochi ancora di più. Credo che Asllani è un giocatore che può solamente migliorare per l’età che ha e per la testa che ha. Io l’ho allenato quando aveva 14-15 anni e di testa sembrava un ragazzo di 25-26 anni. Questa è una caratteristica molto importante perché molti ragazzi si perdono proprio perché danno le cose per scontate e non hanno fame, cattiveria e testa per far sì che questo giochino possa fargli cambiare la vita sotto tutti i punti di vista. Giocare a calcio ti dà tante soddisfazioni e poi sotto l’aspetto economico puoi cambiare la vita a tante persone che ti stanno vicino facendole star bene».