Buruk: «Calhanoglu ama il Galatasaray! Ma l’Inter ha aspettative»

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato a SporArena del legame tra Hakan Calhanoglu e il Galatasaray. Questo il pensiero dell’allenatore turco.

AMORE – L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato a SporArena del forte legame tra Hakan Calhanoglu e il club di Istanbul, alimentando il dibattito attorno al futuro del centrocampista dell’Inter. Buruk ha espresso parole di grande stima nei confronti del giocatore: “È un grande giocatore e una persona splendida. Lo conosco da quando aveva 16 anni e so quanto sia forte il suo amore per il Galatasaray. Questo ci rende felici”.

Calhanoglu, le parole di Buruk e il legame con Istanbul

MILANO – Tuttavia, il tecnico ha riconosciuto che Calhanoglu è attualmente un punto fermo nell’Inter, sottolineando il ruolo centrale che il club nerazzurro gli ha affidato: “Attualmente gioca per una squadra che ha grandi aspettative su di lui. Ed è normale che l’Inter nutra queste aspettative per un calciatore così importante”. Un intervento che conferma il rispetto reciproco tra le parti, ma che non esclude, in futuro, possibili sviluppi di mercato.