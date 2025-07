UFFICIALE – Burdisso, nuova avventura al Monza: il ruolo dell’ex Inter

Novità importante per Nicolas Burdisso: l’ex calciatore dell’Inter occupa un nuovo ruolo nel Monza. Il club brianzolo lo annuncia con un comunicato ufficiale.

NUOVA AVVENTURA – Nicolas Burdisso ha appeso le scarpette al chiodo all’età di 37 anni, quando nel 2018 vestiva la maglia del Torino. Tra le diverse esperienze calcistiche del difensore argentino c’è anche quella all’Inter, in cui ha giocato dal 2004 al 2009, prima di passare alla Roma dove è rimasto fino al 2017. Adesso arriva una nuova avventura per lui da direttore sportivo del Monza. Nel suo recente passato Burdisso ha già rivestito questo ruolo, ma in altri club come Boca Juniors.

L’ex calciatore dell’Inter Burdisso diventa il direttore sportivo del Monza: il comunicato ufficiale

COMUNICATO – Il Monza, che da pochi giorni ha formalizzato il passaggio di proprietà, ha annunciato con una nota ufficiale il nuovo incarico dell’ex calciatore: «AC Monza comunica che Nicolas Burdisso ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo della Società e Francesco Vallone di Coordinatore dell’Area Tecnica. Un affettuoso in bocca al lupo a Nicolas e Francesco, un ringraziamento di cuore a Mauro Bianchessi e Sergio Floccari». Queste le parole spese dal Monza per presentare il nuovo direttore sportivo che inizierà la prossima stagione dalla Serie B dopo la retrocessione della squadra.