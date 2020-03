Burdisso: “Mourinho all’Inter ci fece scegliere come marcare! Ci disse…”

Condividi questo articolo

Mourinho è stato un tecnico speciale per chiunque all’Inter, dai dirigenti ai giocatori passando per i tifosi. Nicolas Burdisso – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24” – svela un aneddoto legato ai primissimi tempi del tecnico portoghese in nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni dell’ex difensore

RESPONSABILITÀ – Josè Mourinho ha lasciato il segno all’Inter, anche e soprattutto per i suoi modi di responsabilizzare la squadra. L’ex difensore nerazzurro Nicolas Burdisso ne svela uno dei tanti: «Alla vigilia della prima amichevole ci ha chiesto di rimanere soli e metterci d’accordo su come marcare, se a uomo o a zona. Mourinho pensa che bisogna far scegliere ai giocatori. Ci ha detto che lui aveva sempre utilizzando un metodo diverso da quello che stavamo utilizzando noi, ma che non poteva imporre niente e che eravamo maturi per poter scegliere. E così abbiamo fatto. Ognuno ha espresso il suo voto, io ero sempre per marcare a uomo. Alla fine abbiamo fatto così, lui dava responsabilità ai calciatori. È una maniera bella per responsabilizzare la squadra».