Burdisso: “Inter, societÃ  saprÃ  dove investire per vincere. Conte…”

Burdisso: “Inter, società saprà dove investire per vincere. Conte…”

Condividi questo articolo

Nicolas Burdisso, ex calciatore dell’Inter, ospite della trasmissione “Pomeriggio Summertime” su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, avversaria del Torino nel posticipo serale. L’ex difensore argentino ha parlato del momento della squadra nerazzurra

DIVERSO – Queste le parole di Nicolas Burdisso: «Inter diversa tra girone d’andata e quello di ritorno? I giocatori e gli allenatori sanno che la verità si vede a marzo. Purtroppo questa Inter non ha potuto tenere il ritmo inziale. Il primo anno di Conte, per quelli che sono gli obiettivi, bisogna continuare su questa linea. Squadra da scudetto? Penso che sia una squadra molto cambiata rispetto all’ultimo anno di Spalletti. Va detto, perché quando Conte è arrivato alla Juventus ed al Chelsea le situazioni erano diverse. È una squadra che ha avuto tanti cambiamenti. Si vede la mano dell’allenatore e la determinazione dei ragazzi. La società saprà dove investire per puntare allo scudetto. Ma non si può paragonare l’ultima stagione dell’Inter e nemmeno con le prime stagioni di Conte alla Juventus e al Chelsea. Perché i nerazzurri devono battere un’avversaria che vince da tanti anni come la Juventus. Sapranno dove investire per completare la rosa e renderla competitiva.»