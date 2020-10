Burdisso: “Inter, serve continuità ma strada giusta. Ecco dove può arrivare”

Nicolas Burdisso

Burdisso, doppio ex di Genoa-Inter, ha parlato a Inter TV nell’immediato prepartita della sfida del Ferraris. L’ex difensore ritiene che la squadra di Conte sia comunque sulla strada giusta, nonostante per ora a ottobre non abbia ancora vinto.

DAL CAMPO ALLA SCRIVANIA – Nicolas Burdisso, dopo aver finito la carriera da calciatore, ora fa il direttore sportivo. L’argentino parla prima di Genoa-Inter: «Per chi tifo? Per l’Inter, ho sempre bellissimi ricordi. Non posso essere obiettivo, perché ho una stima grandissima per Antonio Conte e per la mia ex squadra. È migliorata moltissimo, ha portato dentro Achraf Hakimi e uno di personalità come Arturo Vidal, ha messo dentro un anno di lavoro con Conte. Ora l’Inter può giocarsela per lo scudetto: la strada è quella giusta, bisogna dare continuità che nel calcio per me è una cosa preziosa. Il Coronavirus ha bloccato un po’ tutto e tutti. Guardate l’Atalanta: ha fatto una splendida partita in Champions League e oggi ha perso. Dove può arrivare la squadra di Conte? A marzo con la possibilità di vincere quello che può vincere. Deve essere ancora in Champions League e in Coppa Italia, poi essere in corsa per il campionato: ha la rosa per poterlo fare».