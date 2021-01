Burdisso: Â«Inter favorita per lo scudetto. Conte avvantaggiato su PirloÂ»

Burdisso: «Inter favorita per lo scudetto. Conte avvantaggiato su Pirlo»

Nicolas Burdisso

Nicolás Burdisso, ex calciatore dell’Inter e attuale direttore sportivo del Boca Juniors, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, per analizzare la splendida vittoria nerazzurra nel big match con la Juventus

CONSACRAZIONE – Burdisso ha ricominciato una nuova vita nel mondo del calcio. Ha tolto i tacchetti e preso il taccuino, muovendo i primi passi come direttore sportivo in un club mica banale: il Boca Juniors. Intervenuto in collegamento con gli studi di “Sky Sport”, l’ex Inter e Roma ha commentato la super prestazione nel derby d’Italia: «Credo che la Juventus, quest’anno, abbia fatto scelte radicalmente diverse rispetto al passato. L’Inter si è rinforzata e ha fatto un grande mercato e credo che sia la candidata a vincere il titolo. Antonio Conte vanta una grandissima esperienza nella gestione dei vari momenti della partita, quando c’è da prendere decisioni importanti. A livello di anni di lavoro, è avvantaggiato su Pirlo. Ma oggi la Juventus non arriva né al gioco né ai risultati. Pirlo non riesco a capirlo sempre».