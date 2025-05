Buongiorno: «Scudetto? Non possiamo sbagliare! Ultimo tassello»

In vista dell’ultima giornata di campionato, in collegamento con Radio CRC, Alessandro Buongiorno ha parlato della sfida contro il Cagliari. A Napoli, o così come a Como per la partita dell’Inter, si assegnerà lo scudetto per la stagione 2024/2025.

LOTTA – Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio CRC, ha parlato della lotta scudetto che molto probabilmente terminerà venerdì con la vittoria del tricolore per il Napoli o eventualmente per l’Inter se riuscisse a completare la rimonta. Queste alcune delle sue parole: «Scudetto? Dobbiamo crederci, non abbiamo mai mollato e adesso manca solo l’ultimo mattoncino da mettere. C’è l’ultima partita e non bisogna sbagliare. Dobbiamo fare di tutto per vincere questa cosa. Non ci dovrà essere spazio per emozioni negative che rischiano di farci frenare. Nessuno si sarebbe aspettato questo risultato, siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo. Questa secondo me è la base per ottenere i risultati. Io mi sento cresciuto e migliorato. Contro il Cagliari faremo di tutto per vincere».