Buongiorno lancia la sfida: «Napoli, vogliamo difendere lo scudetto!»

Il Napoli direttamente dal ritiro ribadisce l’intenzione di restare competitiva per la corsa al titolo e, anzi, rilancia le proprie ambizioni con parole chiare e decise. Lo ha ribadito Alessandro Buongiorno che ha parlato a Sky Sport dal ritiro estivo dei partenopei.

DAL RITIRO – Il centrale difensivo, reduce da una stagione di alto livello con il Torino e ora chiamato a essere protagonista in una big, non si nasconde: «Non sarà facile, abbiamo uno scudetto sul petto e dovremo cercare di difenderlo con le unghie e con i denti. Stiamo lavorando per questo: per arrivare al nostro massimo all’inizio del campionato». Un messaggio chiaro, che restituisce la determinazione di un gruppo che, dopo l’annata difficile vissuta nel 2023/24, vuole tornare protagonista assoluto in Serie A. Buongiorno ha poi parlato anche del metodo di lavoro di Antonio Conte: «Come l’ho trovato? Molto carico. Ci sta facendo lavorare tanto, come sempre», ha raccontato il difensore con un sorriso. «Siamo stanchi per i grandi carichi di lavoro però tutti vogliosi di dare il massimo. Vogliamo continuare a lavorare e fare il meglio possibile».