Buongiorno avvisa: «Inter? Nessun timore. Napoli deve arrivare affamato!»

Il Napoli capolista, dopo aver perso contro l’Atalanta, dovrà vedersela a San Siro con l’Inter. Alessandro Buongiorno spiega le sensazioni in merito della squadra di Antonio Conte.

AVVERTIMENTO? – Alessandro Buongiorno interviene in conferenza stampa dopo Napoli-Atalanta, terminata con una sconfitta per la squadra di Antonio Conte. Il difensore italiano spiega come i partenopei arriveranno a San Siro domenica prossima per il big match contro l’Inter: «La sfida contro l’Inter è uno stimolo o fonte di timore? Non ci dev’essere timore assolutamente. Dobbiamo rialzare subito la testa, metterci a lavorare e arrivare a Milano per vincere la partita. Dobbiamo arrivare affamati, arrivando con l’umiltà che ci ha contraddistinto fino ad adesso però con la voglia, la fame e la consapevolezza di poter far male all’Inter e poter vincere la partita».

Buongiorno, le sensazioni dello spogliatoio Napoli a una settimana dall’Inter

ERRORI DI PERCORSO – Alessandro Buongiorno continua di fronte ai giornalisti e prima dell’Inter: «Cosa ci siamo detti con Conte? Noi ci siamo detti che non dovevamo illuderci di nulla prima e non dobbiamo demoralizzarci ora. Sappiamo che la strada è ancora lunga, dobbiamo ancora migliorare tanto però continuando a farlo insieme, con lo spirito giusto. Anche oggi, nonostante il risultato, ho visto una squadra che era unita. Purtroppo magari succede che c’è fallo a centrocampo, prendiamo il terzo gol, non riusciamo a segnare, prendiamo due pali. Però ho visto impegno da parte di tutto, poi è ovvio che gli errori ci possono stare e fanno parte del percorso. Quello che dobbiamo fare è non mollare la presa, continuare, ripartire e lavorare tutti insieme».