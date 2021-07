Buon compleanno Pandev! Oggi Go-go-go-Goran compie 38 anni

Una storia senza fine. Goran Pandev, dopo aver annunciato di voler continuare a giocare ancora un stagione prima di lasciare, spegne oggi 38 candeline che lo elevano a uno dei senatori di questa Serie A. L’Inter e i tifosi lo ricordano per la conquista del triplete nel 2009/2010 e per altre reti uniche.

IMMENSO – Quando un giocatore arriva a 38 anni e decide di proseguire e di non smettere (vedi articolo), sicuramente ha qualcosa di speciale. Un fuoco interiore che gli impedisce di dire basta che finché continua a bruciare spinge l’uomo a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Pandev, dopo tanti anni di calcio giocato, vuole appendere gli scarpini al cuore nel migliore dei modi, ovvero salutandolo con l’ovazione dei tifosi. 38 anni sul groppone non sono pochi ma Pandev riuscirà sicuramente a dare il suo contributo al Genoa la prossima stagione per raggiungere la salvezza ancora una volta.

PANDEV, EROE DEL TRIPLETE

PARENTESI INTER – Pandev è amato e ricordato anche dal mondo Inter e da tutti i suoi tifosi. Il macedone infatti, nella stagione ’09/’10 arrivò nel mercato di gennaio dalla Lazio con Jose Mourinho che lo chiese esplicitamente per esaltare il suo 4-2-3-1. Pandev è stato uno degli uomini chiave per la conquista del triplete segnando gol decisivi (punizione del 2-0 contro il Milan poco prima di uscire) e riuscendo a coprire quella zona di campo come lo Special One chiedeva esplicitamente. Con Pandev da una parte ed Eto’o dall’altra l’Inter volò verso la conquista di tutto. Pandev poi, nel 2010/2011, diventò anche Campione del Mondo alzando la coppa del Mondiale per Club vincendo 3-0 contro il Mazembe trovando anche un gol personale. Indimenticabile anche la rete del 3-2 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco che regalò la qualificazione ai nerazzurri con un sinistro a giro sotto la traversa.

Il 21 agosto c’è la gara di esordio del campionato di Serie A, Inter – Genoa a San Siro. Sarà l’ultima di Pandev davanti ai tifosi (anche se in parte) nerazzurri alla Scala del calcio. Tanti auguri Goran!