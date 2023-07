Buon compleanno Maicon, l’Inter celebra il ‘Colosso’ del Triplete

Maicon Douglas, leggenda dello storico Triplete dell’Inter, spegne 42 candeline. Il club nerazzurro lo celebra sui propri canali social ufficiali

IL “COLOSSO” − «Tanti auguri “Colosso”». Esordisce così l’Inter che celebra i 42 anni di Maicon. Autentico beniamino dei tifosi nerazzurri che lo ricordano soprattutto per le sue sgroppate sulla fascia destra. Con l’Inter, Maicon raccoglie 248 presenze in 6 stagioni con la maglia nerazzurra. Il terzino brasiliano mette a referto 20 reti in totale. Due spiccano su tutte: il gol in semifinale di Champions League contro il Barcellona e il capolavoro in campionato contro la Juventus nell’aprile 2010. Con l’Inter, Maicon conquista anche una lunga lista di trofei. È protagonista di 4 scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

