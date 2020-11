Buon compleanno Brozovic! Sesto compleanno con la maglia dell’Inter

Condividi questo articolo

Photo 192013105

Brozovic, centrocampista dell’Inter dal 2015, oggi compie ventotto anni, i nostri migliori auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – Brozovic, tanti auguri per i tuoi ventotto anni! All’Inter da gennaio 2015, oggi compie il suo sesto compleanno in maglia nerazzurra. Doppio augurio da parte della redazione di Inter-News.it, anche di pronta guarigione, vista la positività al test per il Coronavirus (Covid-19) riscontrata pochi giorni fa in ritiro con la sua Nazionale, il calciatore sarà costretto momentaneamente a festeggiate in quarantena il suo compleanno, con l’affetto della famiglia.