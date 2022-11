Buon compleanno Brozovic! Pilastro fondamentale dell’Inter di Inzaghi

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter dal 2015, oggi spegne ben trenta candeline! I nostri migliori auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.

BUON COMPLEANNO – Brozovic, tanti auguri per i tuoi trent’anni! Arrivato all’Inter nel gennaio 2015, oggi compie il suo ottavo compleanno in maglia nerazzurra (da poco ha festeggiato un grande traguardo con il club). Di recente inoltre, ha festeggiato anche . Doppio augurio da parte della redazione di Inter-News.it, vista anche la sua partecipazione al Mondiale in Qatar 2022 con la sua Croazia dopo l’infortunio che lo ha costretto a stare lontano dai cambi per gran parte di questa prima parte di stagione. Il calciatore è pronto a fare bene con la sua Nazionale per tornare al meglio a gennaio con l’Inter (oggi giocherà in amichevole).