Buon compleanno ‘Benji l’Interista’! Pavard compie oggi 29 anni!

COMPLEANNO – Buon compleanno Benjamin Pavard! Oggi il difensore francese compie 29 anni. Arrivato all’Inter nell’estate 2023, Benjamin festeggia il suo secondo compleanno in maglia nerazzurra. Il difensore francese sta contribuendo a difendere i colori nerazzurri grazie alla sua esperienza e a prestazioni di livello. In questa stagione ha collezionato 30 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Con la maglia dell’Inter ha conquistato lo Scudetto della Seconda Stella e una Supercoppa Italiana. Tanti auguri a Benjamin da parte della Redazione di Inter-News e di tutti i tifosi nerazzurri!



Pavard protagonista con l’Inter! Tanti auguri Benji

REGALO – Benjamin Pavard, presentatosi al suo arrivo a Milano come “Benji L’Interista“, ha subito conquistato i cuori dei tifosi nerazzurri. Il francese, arrivato dal Bayern Monaco con cui aveva realizzato 12 gol, strano ma vero, è ancora a caccia del suo prima rete con la maglia dell’Inter. Pavard, e tutta la squadra, si augurano che il difensore possa regalarsi finalmente la gioia del gol San Siro già domenica sera contro l’Udinese. Ancora meglio sarebbe farlo in Champions League, tra due settimane all’Allianz Arena. Chissà che giocare nel suo vecchio stadio, contro i suoi ex compagni di squadra del Bayern, possa servire per sbloccarsi in un appuntamento così importante.