Bundesliga, slitta la ripresa del campionato: si decide mercoledÃ¬ – GdS

Bundesliga, slitta la ripresa del campionato: si decide mercoledì – GdS

La Bundesliga secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” prende tempo per decidere il futuro del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19).

BUNDESLIGA – In Germania la Bundesliga prende tempo per la ripresa del campionato, il prossimo mercoledì difatti la Lega – che ha accettato il rinvio -, deciderà le sorti della stagione. Le squadre si allenano già dal 6 aprile e a gruppetti. Da ieri però sono partiti i test ravvicinati per tutte le rose: due tamponi in pochi giorni (da due a cinque) per ridurre al minimo i possibili contagi. Dopo i risultati potrebbero essere consentiti gli allenamenti di gruppo mentre non ci sono dubbi per i match a porte chiuse. La prima data possibile per la ripresa diventa il 16 maggio per terminare così entro e non oltre il 30 giugno.

