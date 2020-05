Bundesliga in campo, Perisic non dal 1′: ecco...

Bundesliga in campo, Perisic non dal 1′: ecco l’11 del Bayern Monaco

Gli occhi degli appassionati di calcio sono tutti rivolti in Germania, dove la Bundesliga è appena ripartita. Oggi è il turno del Bayern Monaco, che a breve scenderà in campo a Berlino. L’Inter aspetta di vedere all’opera Perisic

PARTENZA IN PANCHINA – La Bundesliga torna in campo dopo il “debutto” post-Coronavirus di ieri. Alle 18.00 tocca alla capolista Bayern Monaco (55 punti), ospite dell’Union Berlino (30), che dista ben 25 punti dalla vetta. Nella formazione di Hansi Flick non figura dal 1′ Ivan Perisic, che però può sedersi in panchina dopo aver recuperato dall’infortunio. L’ala croata in prestito dall’Inter ha un riscatto da conquistarsi. La partita di oggi, seppur dalla panchina, può essere la prima occasione in questo finale di stagione. Di seguito la formazione titolare del Bayern a Berlino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer (C); 5 Pavard, 17 Boateng, 27 Alaba, 19 Davies; 32 Kimmich, 6 Thiago Alcantara; 22 Gnabry, 25 Muller, 18 Goretzka; 9 Lewandowski. All. Flick