Bundesliga, il Bayern Monaco trionfa! Perisic entrato al 66′: Inter osserva

La Bundesliga prosegue con la sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Ivan Perisic, in prestito al club bavarese dall’Inter, è partito dalla panchina (vedi articolo) ma Flick lo ha comunque utilizzato a partita in corso. Di seguito il report

VITTORIA – La Bundesliga prosegue e oggi ha visto andare in scena la sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. La squadra di Hans-Dieter Flick va inizialmente in svantaggio dopo appena 9′ ma al 27′ trova il gol del pari con Coman. Al 42′ il Bayern Monaco passa in vantaggio con Goretzka e allo scadere del primo tempo sigla l’1-3 con Gnabry. Al 66′ Lewandowski segna l’1-4. Quasi sul finire di partita, al minuto 89, il Bayer Leverkusen mette a segno il 2-4. Ivan Perisic, partito dalla panchina, è subentrato a Coman al 66′: con i gialli rimediati da Lewandowski e Muller, il croato potrebbe essere titolare nella prossima sfida di Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach. L’Inter osserva in ottica riscatto.