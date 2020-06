Buffon: “Tornare in campo step importante. Coppa Italia? Vogliamo…”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato a “Rai Sport” nel prepartita di Juventus-Milan del fatto di tornare in campo dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus e della voglia di vincere la Coppa Italia, competizione che vede ancora in corsa anche l’Inter.

RITORNO IN CAMPO – Tra poco riparte ufficialmente il calcio italiano dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, con la sfida Juventus-Milan di Coppa Italia. Gianluigi Buffon, portiere dei bianconeri, ha parlato della bellezza di poter tornare a scendere in campo, sebbene ancora a porte chiuse: «Sono sensazioni belle di una ritrovata normalità, seppur ancora anormale. È un primo step importante, il calcio ha sempre condizionato gli umori del nostro popolo e ha sempre scandito il tempo della nostra Nazione. Ritrovarlo è importante per tutta l’Italia. È stato un periodo sicuramente che ci ha messo a dura prova, inevitabilmente è qualcosa che esula dalla normalità e quindi fa parte dell’eccezionalità, qualcosa che non siamo abituati a gestire».

VOGLIA DI VINCERE – Buffon ha poi voluto rendere chiaro alle altre squadre ancora in corsa nella Coppa Italia – Inter compresa – della voglia della Juventus di conquistare il trofeo: «Abbiamo e ho già vinto tanto, sono soddisfatto, ma quando si continua a giocare è normale a continuare a provare a fare incetta di tutto il possibile».