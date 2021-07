Buffon: «Spiace addio di Conte dall’Inter. Con lui Serie A esplosiva»

Gianluigi Buffon è da poco tornato a essere ufficialmente il portiere del Parma. Intervistato in diretta da “Sky Sport”, l’ex numero uno della nazionale italiana ha parlato dell’addio di Antonio Conte dalla panchina dell’Inter e di quel che avrebbe potuto portare alla prossima Serie A.

ADDIO AMARO – Gianluigi Buffon ha parlato dell’addio di Antonio Conte dalla panchina dell’Inter e del dispiacere, nel sapere quel che avrebbe potuto dare alla Serie A la sua presenza con rivali come José Mourinho e Luciano Spalletti. Queste le sue parole ai microfoni di “Sky Sport”: «Mi sarebbe piaciuto anche Conte in questa stagione, mi dispiace che non ci sia più. Sarà in ogni caso un campionato che farà parlare di sé sia in campo che anche fuori. Questo fa sì che la nostra Serie A torni sotto ai riflettori».