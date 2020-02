Buffon: “Scudetto? La Lazio potrebbe far piÃ¹ paura dell’Inter. Conte…”

Buffon: “Scudetto? La Lazio potrebbe far più paura dell’Inter. Conte…”

Gigi Buffon intercettato dalle telecamere delle “Iene” nel corso di una breve intervista ha parlato della lotta scudetto e del rapporto con Antonio Conte, passato all’Inter dopo un passato in bianconero.

CORSA SCUDETTO – Gigi Buffon nel corso di una breve intervista al programma “Le Iene” ha detto la sua riguardo la corsa scudetto, nello specifico chi potrebbe far più paura alla Juventus: «Se l’Inter dovesse andare avanti in Europa League probabilmente direi che la Lazio giocando solo la domenica potrebbe far più paura».

SU CONTE – Poi Buffon continua parlando di Antonio Conte, oggi allenatore dell’Inter: «Conte bandiera della Juventus all’Inter? Non mi fa rodere, Antonio è un mio grande amico ed è stato il mio capitano. Poi secondo me si è guadagnato la libertà di fare qualsiasi tipo di scelta. La Juventus vuole bene a Conte? Questo non lo so, io parlo per me… sicuramente gli voglio bene».

LA JUVENTUS – Buffon parla anche della Juventus di Maurizio Sarri: «Juventus meglio con Allegri? Per cambiare pelle e cercare di arrivare a dei risultati tramite un processo di gioco diverso ci vuole tempo, però secondo me è stato giustissimo provare qualcosa di alternativo».