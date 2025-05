Buffon: «PSG-Inter? Io superpartes, ma le finali li vince chi merita!»

Buffon ha parlato di PSG-Inter, finalissima di Champions League. L’ex portiere, forte dei suoi precedenti amari, si esprime in questo modo.

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Cresce l’attesa per la finalissima di Champions tra PSG e Inter, tant’è che lo stesso club nerazzurro ha da poco avviato la prima distribuzione dei codici relativi all’acquisto dei biglietti per Monaco di Baviera. A parlare della grande partita del 31 maggio ci ha pensato anche Gianluigi Buffon. La leggenda azzurra, oggi capodelegazione della Nazionale di Luciano Spalletti, durante la presentazione del suo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”, al Salone del Libro di Torino, ha risposto così alla domanda. Le finali si devono vincere con merito, afferma Buffon. Le sue parole: «Ho un ruolo, in questo momento, che è federale superpartes. La verità però è una. Le finali sarebbe giusto che le vincessero le squadre che meritano veramente. Chi se lo meriterà tra Psg e Inter lo prenderà. Ho perso tre finali, in nessuna delle tre abbiamo meritato di vincere. La Champions dispiace per la gente della Juve, ma a me non cambia niente, vuol dire che in quel momento sono stati più bravi gli altri». Buffon ha perso appunto tre finali di Champions: col Milan nel 2003, con il Barcellona nel 2015 e contro il Real Madrid nel 2017.