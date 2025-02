Buffon si tuffa nel pronostico: «Napoli-Inter, vi dico il mio risultato!»

Gigi Buffon ha dato un suo parere su Napoli-Inter, la sfida di campionato che può valere quasi una stagione. L’ex portiere della Juventus si è espresso così su Tuttosport.

SCONTRO DIRETTO – Gigi Buffon non crede che sia decisiva la partita di questo sabato. Sarà appena l’inizio di marzo e mancano ancora diverse gare alla fine del campionato. Tutto è in bilico e le distanze sono minime. L’ex portiere della Juventus ha detto: «Napoli-Inter è una partita equilibratissima, penso che renderà grande merito e gusto al nostro campionato. Secondo me potrebbe venire fuori un pareggio, giocando al massimo delle loro possibilità Napoli e Inter sono squadre che rischiano di annullarsi».

Non solo Inter e Napoli: l’outsider per Buffon!

OUTSIDER – Oltre a Napoli e Inter c’è anche una terza incomoda in questa stagione per il primo posto. Si tratta della squadra di Gian Piero Gasperini, che ha recuperato terreno salendo addirittura a tre punti di distanza. Buffon non li dimentica: «L’Atalanta? Se vincesse lo scudetto sarebbe una storia di sport bellissima, ma non una sorpresa, perché sarebbe un risultato figlio di una programmazione decennale. Un simile traguardo significa che le componenti hanno trovato una comunione d’intenti talmente importante che li fa pensare in grande. Hanno già conseguito un risultato enorme vincendo l’Europa League».

fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio