Buffon: «Mondiale per Club? Inter e Juventus con tanta voglia di vincere!»

Cresce la curiosità per il nuovo format del Mondiale per Club, al quale parteciperanno in estate Inter e Juventus. Gianluigi Buffon esprime le proprie previsioni su squadre e torneo.

INNOVAZIONE – Gianluigi Buffon, intervistato dal sito ufficiale della FIFA, espone il proprio punto di vista sul Mondiale per Club del 2025 che vedrà protagoniste anche le italiane Inter e Juventus. Così l’ex calciatore e capo delegazione della Nazionale italiana: «Sarà un evento nuovo, un torneo che stimolerà tutte le società e tutti i giocatori, per cercare di vincere e dare il meglio. Credo che il calcio ogni tanto abbia bisogno di proporre qualcosa di nuovo, di innovare. E secondo me è una bellissima scelta organizzare il Mondiale per club».

Buffon e le sensazioni sul Mondiale per Club di Inter e Juventus

SORPRESA E VOGLIA – Gianluigi Buffon prosegue, spiegando: «Come vivranno il Mondiale per Club Inter e Milan? Secondo me all’inizio sei un po’ sorpreso, non sai bene come preparare questo torneo perché è talmente importante e si gioca in un periodo in cui di solito le squadre fanno la preparazione. Però appena ci sarà il fischio d’inizio la tensione e la voglia di vincere saranno altissime. Credo che nessuna Nazione meglio degli Stati Uniti abbia la capacità di far conoscere meglio il proprio prodotto. È un modo per dare più possibilità di avere successo all’evento. La cultura calcistica negli Stati Uniti è molto migliorata. È molto cresciuta».

CALCIO STATUNITENSE – Gianluigi Buffon conclude sul Mondiale per Club: «Gli americani sono diventati molto più competitivi anche perché adesso hanno tanti giocatori che giocano nei migliori club europei. E poi non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno anche una nazionale femminile di calcio molto competitiva e molto forte. Secondo me, questo aiuta il calcio statunitense a crearsi sempre degli obiettivi più alti».