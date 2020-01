Buffon: “Inter? Non mi sorprende, conosco Conte. Scudetto? Corsa a tre”

Gianluigi Buffon, bandiera della Juventus, ai microfoni di “Sky Sport” parla della lotta scudetto con l’Inter di Antonio Conte. La squadra bianconera, capolista in Serie A, ha tre punti di vantaggio sulla squadra nerazzurra.

LOTTA A TRE – Gianluigi Buffon non è affatto sorpreso della stagione positiva dell’Inter. Il portiere della Juventus crede che per lo scudetto sarà lotta a tre, con la squadra bianconera favorita sull’Inter e sulla Lazio: «Lotta a tre per lo scudetto? Probabilmente sì. La Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale e il fatto che non abbia gare infrasettimanali inciderà tanto da qui al termine del campionato. L’Inter sicuramente è la squadra che non mi sorprende, avendo una conoscenza capillare del suo allenatore. Lotterà fino alla fine, ne sono certo. Il destino però è nelle nostre mani. Obiettivamente quando sei più forte sai che il destino dipende da te. Noi abbiamo questa consapevolezza, ma non dobbiamo abbandonarci a questa certezza».