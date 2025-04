Buffon: «Inter o Napoli? In un percorso ti accorgi di aver buttato punti»

Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale azzurra, ha parlato direttamente da Coverciano anche della lotta scudetto tra Inter e Napoli. Le sue parole.

LOTTA SCUDETTO – Gigi Buffon così sul duello tra Inter e Napoli: «Il campionato non si è deciso ieri, c’è stato un passo importante, ci sono 4 partite ma il campionato si decide tutto l’anno e in questo percorso ti accorgi di aver buttato via qualcosa e di aver dilapidato o dei risultati o delle occasioni. Ma questo non posso dirlo io: lo sapranno quelli dell’Inter e del Napoli. E chi vincerà, quell’altra avrà per forza un rimpianto. Mi aspettavo un campionato così, perché già da luglio sapevo che il Napoli insieme all’Inter si sarebbe contesa lo scudetto per varie ragioni. L’Inter in questo momento ha avuto delle difficoltà e il Napoli sta sfruttando le opportunità che ha avuto e sembra avere un’inerzia dalla sua ma deve mantenere le antenne dritte». In classifica, adesso, il distacco tra azzurri e nerazzurri è di tre punti. E nel prossimo turno, la squadra di Antonio Conte sarà ospite del Lecce al Via del Mare. Mentre i campioni d’Italia in carica giocheranno a San Siro contro il Verona di Paolo Zanetti (uscite date 36esima giornata).