Buffon: «Inter o Napoli? Da luglio dico questo! Il Parma ha equilibrio»

Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale azzurra, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli. Poi si esprime sul Parma, sua ex squadra e prossima rivale in campionato dei nerazzurri.

DUELLO SCUDETTO – Direttamente dal GTalk organizzato dalla Gazzetta di Parma, Gigi Buffon ha risposto alla domanda sulla lotta per il titolo: «Da luglio dico che il Napoli arriva primo o secondo, dando per scontato che l’Inter è la più forte e quindi arriverà prima o seconda, ma gli impegni potrebbero influire un negativamente sui nerazzurri perché hanno un calendario ricco di partite importanti ogni tre giorni».

Buffon si esprime anche sul Parma, che sarà rivale dell’Inter

PARMA – Allo stesso tempo, Buffon ha parlato anche della prossima rivale in campionato dell’Inter: «Soprattutto nelle ultime giornate, è una squadra consapevole dell’obiettivo che deve raggiungere e che sta mettendo in campo un equilibrio e una razionalità che la potrebbero aiutare a conseguire il risultato finale. Magari è una squadra che propone un pochino meno ma che ti dà la sensazione di essere più equilibrata, più razionale appunto e dentro alla partita, senza momenti di particolare affanno e disequilibrio, come potevano capitare prima. Credo che, purtroppo o meno male, la strada sia veramente faticosa e difficile visto il calendario».