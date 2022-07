Buffon: «Dybala? Ho sperato non andasse all’Inter! Roma ideale, il motivo»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma con un lungo passato alla Juventus, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di Dybala, finito alla Roma dopo vari accostamenti ad Inter e Napoli

SCELTA – Queste le parole di Buffon sull’arrivo di Dybala alla Roma: «Paulo aveva il diritto di scegliere dopo l’addio a parametro zero dalla Juventus. Quando nelle scorse settimane ho visto Dybala sarebbe potuto andare all’Inter, alla Roma o al Napoli ho sperato scegliesse una delle ultime due. Lo speravo per la sua carriera. Paulo aveva bisogno di uno choc emotivo ed ero convinto che soltanto Roma e Napoli glielo avrebbero potuto dare. Glielo ho scritto anche con un messaggio e sono contento di vederlo in giallorosso. Dybala dal punto di vista tecnico è il migliore della Serie A assieme a Di Maria».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia