Budel: «Inter, ritrovati due dei suoi big. Gosens impatto positivo»

Il 5-0 dell’Inter sulla Salernitana permette ai nerazzurri di rilanciarsi dopo il momento no dell’ultimo mese. L’ex centrocampista Budel, da DAZN, parla anche dell’inserimento di Gosens ieri autore di un assist

IN RIPRESA – Per Alessandro Budel la prestazione di ieri di Nicolò Barella e Lautaro Martinez è il miglior segnale per l’Inter: «Ha ritrovato due dei suoi giocatori più importanti. Al di là di Robin Gosens, che è importante abbia un impatto positivo con l’ambiente, ha recuperato giocatori importanti per il finale di stagione. Il 5-0 ha sbloccato definitivamente l’Inter? Può essere d’aiuto. Anche quando può sembrare una partita un po’ più facile, se vinci così e fanno gol i tuoi due attaccanti è un qualcosa di importante».