Budan: «Inter con meno qualità delle altre 3, ma chance uguali»

Budan, ex attaccante croato che in Italia ha giocato con le maglie di Palermo, Parma e Cesena, ha parlato delle semifinaliste di Champions League. Tra queste l’Inter.

CHANCE UGUALI – L’ex attaccante Igor Budan, a Sportske Novosti, sulle 4 semifinaliste in Champions League: «L’Inter non ha meno possibilità delle altre, anche se concordo sul fatto che abbia qualità individuali un po’più modeste. Si tratta però di una squadra con una grande difesa, una grande unità e continuità nel lavoro. Sono ancora in lizza per tre trofei, senza contare la Coppa del Mondo. Le altre tre squadre sono più costose, ma in semifinale questo non ha molta importanza. In generale, non c’è un grande favorito».

DUELLO – Poi Budan si concentra soprattutto su Barcellona-Inter: «Barcellona e PSG sono squadre dominanti in attacco. L’Inter ha un allenatore italiano, come Simone Inzaghi, che ha fatto progressi in questi anni, ha giocato la finale del 2023 ed è ora in semifinale, quindi può essere competitivo in Champions League. L’attenzione dell’Inter nelle partite contro il Barcellona sarà sicuramente rivolta alla difesa, ma ha anche sulla forza del gioco, cosa che il Bayern Monaco ha ben percepito nel doppio confronto. In generale, gli attaccanti sono di altissimo livello in tutte le squadre, abbiamo visto abbastanza gol nei quarti di finale, non basta fare affidamento solo sulla difesa. In termini di stile di gioco, gli spagnoli sono una cosa, gli italiani un’altra. Possesso e dominio, questo è il modo di fare spagnolo. L’Inter giocherà la sua partita, ma se sarà necessario, si rintaneranno in difesa».