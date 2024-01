Buchanan, il triplo colpo dell’Inter: presente, futuro e… Perisic − CdS

Buchanan atteso a Milano per firmare con l’Inter. Il laterale canadese, tutto tecnica e velocità, può rappresentare un’arma importante per Simone Inzaghi.

TRINO − L’Inter oggi accoglie Tajon Buchanan, l’esterno canadese in arrivo dal Bruges. Un colpo per il presente, in quanto sarà il sostituto di Juan Cuadrado e per il futuro, vista la delicata situazione relativa a Denzel Dumfries. Ma non solo. Buchanan può rappresentare anche un passato dell’Inter, ossia Ivan Perisic. Il croato, oggi al Tottenham, ha avuto un ruolo determinante durante la sua esperienza in nerazzurro. Partito da esterno di attacco, suo ruolo naturale, negli anni prima con Conte e poi con Inzaghi si è riscoperto un esterno laterale. Muovendosi all’occorrenza anche da centravanti. Buchanan, 25 anni il prossimo 8 febbraio, nasce ala offensiva proprio come Perisic, ma sia al Bruges che nella sua nazionale ha arretrato progressivamente il suo raggio d’azione diventando un interessantissimo laterale tutta fascia. Buchanan ha doti che nella rosa dell’Inter mancano, ossia: sprint, tecnica in velocità, dribbling e capacità di puntare e saltare l’uomo nell’uno contro uno. E proprio come Perisic, con cui condivide anche la maglia nerazzurra del Bruges (anche il croato è passato tra le fila belghe) può agire anche da attaccante aggiunto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno