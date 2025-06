Buchanan: «Il trasferimento al Villarreal mi ha aiutato! Il motivo»

Tajon Buchanan ieri si è reso protagonista di una partita di altissimo livello. Ha segnato e fatto due assist nell’amichevole del suo Canada contro l’Ucraina. Il calciatore ha poi parlato nel post-partita per One Soccer.

FIDUCIA! – L’infortunio alla gamba di un anno fa ha interrotto il percorso di crescita di Tajon Buchanan all’Inter. L’esterno a gennaio è andato in prestito in Spagna e si è ritrovato, confermando il suo stato di forma in Canada–Ucraina. Lo stesso Buchanan ha ammesso: «Questo è lo standard che abbiamo imposto noi all’interno dello spogliatoio. Vogliamo cambiare il calcio nel nostro Paese e rispetto al passato lo stiamo già facendo. Il Mondiale verrà nel nostro Paese e siamo eccitati per questo, lavoriamo per il giorno in cui inizierà. Penso che questa vittoria con l’Ucraina sia un altro step nel nostro percorso, abbiamo ancora molte partite prima del Mondiale. Dobbiamo migliorare, siamo pronti e abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo contenti e dobbiamo continuare così. Mi sto sentendo bene, il trasferimento al Villarreal mi ha aiutato a ritrovare la forma fisica e la fiducia. Ho lavorato duro per tornare a questo livello e devo ancora lavorare. Buchanan, il gol col Barcellona? Il mio primo gol dopo l’infortunio dello scorso anno, è stato il mio gol più importante in carriera».