Buchanan, quale sarà il numero di maglia? La risposta – TS

Tajon Buchanan sarà oggi a Milano per fare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi anni. Da Tuttosport arriva l’indiscrezione circa il suo numero di maglia.

SCELTA – Tajon Buchanan arriverà prestissimo a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Il canadese però non rimarrà a lungo, in quanto ripartirà poi per il Belgio. Per questo motivo il calciatore probabilmente non si vedrà in campo questo sabato in Inter–Verona, dove il problema sulla destra sarà risolto con il rientro dal primo minuto di Denzel Dumfries. Buchanan sarà convocato per la prima volta con il Monza il 13 gennaio, quindi sabato prossimo. L’esterno potrà scegliere tra due numeri di maglia: l’11, quello utilizzato con il Canada, oppure il 17, utilizzato invece con il Club Bruges e nella precedente esperienza negli Stati Uniti.