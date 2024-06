Buchanan punta a prendersi l’Inter: primo premio da nerazzurro!

Tajon Buchanan si prepara a diventare un tassello fondamentale sulla fascia per l’Inter. Con tanto di primo premio da nerazzurro conquistato nella giornata di oggi.

FUTURO ASSICURATO – In tanti sono curiosi di capire quello che Tajon Buchanan può dare nella sua esperienza all’Inter. Arrivato nel mercato invernale come alternativa sulla fascia destra dopo il lungo stop di Juan Cuadrado, il canadese non ha raccolto un minutaggio elevatissimo. Venendo anche spostato come alternativa a Federico Dimarco a sinistra. E proprio lì, quando gliene è stata data l’occasione, ha fatto vedere le cose migliori. Come, per esempio, il suo primo gol in Serie A e in maglia nerazzurra, arrivato nello 0-5 sul campo del Frosinone.

Tajon Buchanan, primo premio individuale dall’arrivo all’Inter

PREMIATO – Un gol che i tifosi dell’Inter non hanno di certo fatto passare in sordina. Lo dimostra il fatto che proprio lo stesso Tajon Buchanan ha vinto il premio individuale per il miglior gol segnato dai giocatori nerazzurri nel mese di maggio. Una vera e propria serpentina sulla fascia sinistra, conclusasi con una bellissima conclusione sul secondo palo che non ha lasciato spazio al portiere del Frosinone e che è valso il momentaneo 0-3 di una partita poi terminata con il punteggio finale di 0-5. Nella speranza che sia solo il primo di tanti.