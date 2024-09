Buchanan prenota il rientro in campo: la data. Inter lo attende con fiducia – CdS

Tajon Buchanan è entusiasta di calcare nuovamente i campi di San Siro con l’Inter. Il recupero procede bene, tanto che in questa settimana il canadese ha già iniziato a svolgere sedute personalizzate ad Appiano Gentile. Per quanto riguarda la data del suo rientro, spunta una prima indicazione in merito.

RECUPERO – Tajon Buchanan, esterno dell’Inter, sta recuperando prima del previsto dal grave infortunio patito durante gli allenamenti che stava svolgendo con il Canada nel contesto della Copa America del 2024. La frattura alla tibia riportata dal classe 1999 aveva fatto ipotizzare addirittura un possibile rientro a dicembre o a gennaio, ma il modo in cui sta rispondendo alle prime prove sul campo fanno sperare i nerazzurri in tutt’altro esito.

Buchanan e il rientro: l’Inter lo attende!

DATA DEL RIENTRO – Grazie al modo in cui il canadese si sta comportando nelle prime sedute che sta svolgendo ad Appiano Gentile, per l’Inter non risulta più essere un taboo parlare di metà ottobre come del momento del suo recupero definitivo. Ciò significherebbe saltare sicuramente 2 partite di Champions League, contro il Manchester City all’Etihad e lo Stella Rossa a San Siro, con la possibilità di rientrare in campo contro lo Young Boys nella sfida che si disputerà il 23 ottobre allo Stadio Stadio Wankdorf.

Fonte: Corriere dello Sport